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1 час назад

Избитый фигурист Соловьев рассказал о своем состоянии

Фигурист Дмитрий Соловьев, которого избили в центре Москвы, рассказал о своем здоровье.

Избитый фигурист Соловьев рассказал о своем состоянии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Дорогие мои близкие, друзья, коллеги, зрители. Моя благодарность вам безгранична. Мое состояние сейчас стабилизировалось. Я полон решимости победить эту травму. Надеюсь на скорейшее возвращение к вам", - написал Соловьев в Instagram.

Напомним, Соловьев был избит в российской столице в ночь на 21 декабря. Он вступился за свою жену Анну Сидорову, после чего неизвестные стали избивать его ногами. Соловьев в составе сборной России стал чемпионом домашних Олимпийских игр — 2014 в Сочи в командных соревнованиях и серебряным призером Олимпиады — 2018. В 2013 году Соловьев выиграл бронзовую медаль чемпионата мира. Также он является чемпионом Европы 2013 года.

Фигурист Соловьев об избиении: «Они сразу повели себя очень агрессивно»

Ранее Фигурист Дмитрий Соловьев вспомнил свою первую встречу с телеведущей Ольгой Бузовой на катке в торговом центре. Певица неумело стояла на коньках, поэтому спортсмен сравнил ее с "корявеньким медвежонком".

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