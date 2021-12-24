Избитый фигурист Соловьев рассказал о своем состоянии

"Дорогие мои близкие, друзья, коллеги, зрители. Моя благодарность вам безгранична. Мое состояние сейчас стабилизировалось. Я полон решимости победить эту травму. Надеюсь на скорейшее возвращение к вам", - написал Соловьев в Instagram.

Напомним, Соловьев был избит в российской столице в ночь на 21 декабря. Он вступился за свою жену Анну Сидорову, после чего неизвестные стали избивать его ногами. Соловьев в составе сборной России стал чемпионом домашних Олимпийских игр — 2014 в Сочи в командных соревнованиях и серебряным призером Олимпиады — 2018. В 2013 году Соловьев выиграл бронзовую медаль чемпионата мира. Также он является чемпионом Европы 2013 года.