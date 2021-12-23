Тарасова оценила слова Путина о трансгендерах в спорте

«Я солидарна с Путиным. Женщины должны соревноваться с женщинами, мужчины – с мужчинами. Ты хоть девочкой можешь назваться, но если ты был мужиком, так нечего стесняться этого. Другая же совершенно сила у мужчин. Безобразие происходит», — сказала тренер.