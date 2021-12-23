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2 часа назад

Тарасова оценила слова Путина о трансгендерах в спорте

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала слова Владимира Путина о том, что женский спорт перестанет существовать, если в соревнования будут допускать мужчин, сменивших пол, сообщает РИА Новости.

Тарасова оценила слова Путина о трансгендерах в спорте
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я солидарна с Путиным. Женщины должны соревноваться с женщинами, мужчины – с мужчинами. Ты хоть девочкой можешь назваться, но если ты был мужиком, так нечего стесняться этого. Другая же совершенно сила у мужчин. Безобразие происходит», — сказала тренер.

Президент поделился своим мнением об изменениях в большом спорте в ходе ежегодной итоговой пресс-конференции.

«Здравый смысл-то какой-то должен быть во всем. Или спортсмены. Мужчина объявляет себя женщиной и выступает, скажем, в тяжелой атлетике или еще по какому-то виду спорта. Женский спорт перестанет существовать совсем. Я придерживаюсь того традиционного подхода, что женщина – женщина, мужчина – мужчина», - добавил глава государства.

Напомним, первой в истории открытой транс-персоной на Олимпийских играх стала 43-летняя представительница Новой Зеландии Лорел Хаббард. Она выступала в состязаниях по тяжелой атлетике. Спортсменка завершила свое участие в Играх на этапе квалификации, не сумев выполнить ни одной успешной попытки. Отмечается, что Хаббард была названа спортсменкой года на церемонии вручения наград старейшего новозеландского Университета Отаго.

Около спорта,Татьяна Тарасова,Владимир Путин,РИА Новости,
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