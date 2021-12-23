Тарасова оценила слова Путина о трансгендерах в спорте

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала слова Владимира Путина о том, что женский спорт перестанет существовать, если в соревнования будут допускать мужчин, сменивших пол, сообщает РИА Новости.
«Я солидарна с Путиным. Женщины должны соревноваться с женщинами, мужчины – с мужчинами. Ты хоть девочкой можешь назваться, но если ты был мужиком, так нечего стесняться этого. Другая же совершенно сила у мужчин. Безобразие происходит», — сказала тренер.
Президент поделился своим мнением об изменениях в большом спорте в ходе ежегодной итоговой пресс-конференции.
«Здравый смысл-то какой-то должен быть во всем. Или спортсмены. Мужчина объявляет себя женщиной и выступает, скажем, в тяжелой атлетике или еще по какому-то виду спорта. Женский спорт перестанет существовать совсем. Я придерживаюсь того традиционного подхода, что женщина – женщина, мужчина – мужчина», - добавил глава государства.
Напомним, первой в истории открытой транс-персоной на Олимпийских играх стала 43-летняя представительница Новой Зеландии Лорел Хаббард. Она выступала в состязаниях по тяжелой атлетике. Спортсменка завершила свое участие в Играх на этапе квалификации, не сумев выполнить ни одной успешной попытки. Отмечается, что Хаббард была названа спортсменкой года на церемонии вручения наград старейшего новозеландского Университета Отаго.