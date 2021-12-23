В Госдуме предложили проводить отдельные Олимпиады для геев

«Позиция Путина понятна для нас. Есть мужские дисциплины, а есть женские. Для меня непонятно, почему другие должны менять пол. Если они хотят метаться туда-сюда, пусть бесятся, как хотят. Они могут участвовать в отдельных соревнованиях. Пусть проводят гей-олимпиады. Только не надо ни в коем случае влезать в историю, где чётко прописано: где мужчины, а где женщины», — цитирует Свищёва «Спорт-Экспресс».