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1 час назад

Американского боксера расстреляли на глазах у семьи

Американского боксера Дэнни Келли расстреляли на глазах у семьи, когда он находился за рулем внедорожника, передает Vringe. Отмечается, что медикам не удалось спасти спортсмена.

Боксера расстреляли на глазах у семьи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Его подруга и трое детей, которые были с ним в машине, не пострадали. Машине Келли преградил путь другой автомобиль, из которого открыли огонь. Полиция ищет злоумышленников.

Трагедия случилась 25 декабря в 16.40 по местному времени. Ранее бойца смешанного стиля (MMA) Акмала Хожиева арестовали по обвинению в убийстве врача по имени Мирана Рибати в Гуаме, США. Хожиев находился рядом с телом врача на момент задержания. 27-летний боец сообщил прибывшим полицейским, что именно он убил Рибати.

По версии следствия, у мужчин возник спор относительно вакцинации от коронавируса. В своих соцсетях спортсмен неоднократно выступал против вакцинации. Суд установил залог в $1 млн на освобождение Хожиева.

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