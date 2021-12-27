Мамаева рассказала о беременности возлюбленной бывшего мужа

Модель и бизнесвумен Алана Мамаева в сторис в Instagram-аккаунте поделилась с подписчиками неожиданной новостью, а точнее она сообщила о беременности новой возлюбленной ее бывшего мужа футболиста Павла Мамаева. Надежда Синько, по ее словам, находится уже на шестом месяце, передает «Пятый канал».

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«Кстати, все время забываю вас спросить. А вы в курсе, что Надя уже на шестом месяце?» — говорится на скриншоте из Telegram, которым Мамаева поделилась в сторис в Instagram.

При этом модель подписала свой пост следующим образом: «Все жесткие подробности про Гадю (так бизнесвумен называет бывшую подругу) на этом канале».

В воскресенье, 26 декабря, стало известно, что Павел Мамаев сделал предложение руки и сердца Надежде Синько. Пара находится в Дубае. В ближайшее время они должны были вернуться домой, но внезапно поменяли планы и решили остаться. Причины решения неизвестны. Ситуацию и Синько, и Мамаев комментировать отказались.