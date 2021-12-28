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1 час назад

Первая жена хоккеиста сборной России отсудила у него часть доходов на алименты

Модель Евгения Ноур, первая жена хоккеиста омского «Авангарда» и сборной России Ивана Телегина, отсудила у мужа часть доходов на алименты. Об этом сообщает StarHit.

Экс-жена отсудила у Телегина часть доходов на алименты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

С моделью 29-летний спортсмен прожил около трех лет, после чего пара распалась, когда девушка находилась на последних месяцах беременности.

В разгар пандемии и лишившись работы, Ноур подала на алименты и на установление отцовства.

«Требования истца удовлетворены частично, установлены выплаты в размере 1/6 из части заработка или иного дохода», – сообщили в пресс-службе Никулинского районного суда.

Ноур требовала 25 процентов доходов Телегина, однако, по всей видимости, суд принял во внимание тот факт, что хоккеист уже выплачивает алименты дочери Таисии, рожденной в браке с певицей Пелагеей.

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