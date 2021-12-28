Избитого фигуриста Соловьева выписали из больницы

Российский фигурист Дмитрий Соловьев, ставший жертвой избиения в Москве, выписан из больницы и будет проходить реабилитацию. Об этом сообщает StarHit.

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Представитель 32-летнего фигуриста сообщил изданию, что спортсмену стало лучше. Ему предстоят занятия со спортивным реабилитологом.

Отмечается, что Соловьев намерен вернуться на лед как можно быстрее. Он один из участников шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек», которое будет проходить в Санкт-Петербурге с 30 декабря по 8 января.

25 декабря Соловьев обратился к поклонникам. Спортсмен сообщил, что его состояние стабилизировалось.

«Я полон решимости победить эту травму и надеюсь на скорейшее возвращение к вам», — добавил Соловьев.

21 декабря фигурист был избит в Москве тремя мужчинами, когда вступился за свою девушку, керлингистку Анну Сидорову. Соловьев поступил в отделение нейрохирургии Боткинской больницы с повреждением головы.