Названа сумма призовых российских спортсменов за Игры в Токио

Российские победители и призеры летних Олимпийских и Паралимпийских игр-2020 в общей сложности получили порядка 823 млн рублей призовых. Об этом заявил министр спорта Олег Матыцин на брифинге в координационном центре правительства РФ, сообщает ТАСС.
"В очень непростых условиях готовились наши спортсмены к Играм в Токио, в условиях ограничений. Общая сумма призовых выплат победителям и призерам Игр составила 823,9 млн рублей", - рассказал Матыцин.
На Олимпийских играх в Токио, прошедших с 23 июля по 8 августа, россияне завоевали 71 медаль. На Паралимпиаде, которая состоялась в период с 24 августа по 5 сентября российские спортсмены стали обладателями 118 наград.
Ранее стало известно о распоряжении Кабмина обеспечить вакцинацию спортсменов перед Олимпиадой в Пекине. Отмечается, что привить членов сборной команды намерены до конца 2021 года. Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Россия выступит на Играх в нейтральном статусе из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA).