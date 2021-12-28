Названа сумма призовых российских спортсменов за Игры в Токио

Российские победители и призеры летних Олимпийских и Паралимпийских игр-2020 в общей сложности получили порядка 823 млн рублей призовых. Об этом заявил министр спорта Олег Матыцин на брифинге в координационном центре правительства РФ, сообщает ТАСС.

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"В очень непростых условиях готовились наши спортсмены к Играм в Токио, в условиях ограничений. Общая сумма призовых выплат победителям и призерам Игр составила 823,9 млн рублей", - рассказал Матыцин.

На Олимпийских играх в Токио, прошедших с 23 июля по 8 августа, россияне завоевали 71 медаль. На Паралимпиаде, которая состоялась в период с 24 августа по 5 сентября российские спортсмены стали обладателями 118 наград.