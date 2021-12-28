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5 часов назад

Брат Диего Марадоны умер в возрасте 52 лет

Уго Марадона, младший брат экс-футболиста сборной Аргентины Диего Марадоны, скончался в Неаполе от сердечного приступа. Об этом сообщает издание Sportmediaset.

Брат Диего Марадоны умер в возрасте 52 лет
Фото: Hugo Hernan Maradona/FacebookHugo Hernan Maradona/Facebook

Мужчины не стало в возрасте 52 лет. Сообщается, что помощь брату легендарного футболиста оказывали более ста медицинских работников, однако спасти ему жизнь не удалось.

Уго также был футболистом, в 18-летнем возрасте перебравшись в «Наполи». Затем он защищал цвета итальянского «Асколи», испанского «Райо Вальекано» и австрийского «Рапида», а также клубов из Венесуэлы и Японии. Позже работал тренером в ряде юношеских команд.

Напомним, Диего Марадона умер 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет.

С 1984 по 1991 год аргентинец играл в «Наполи», в составе которого становился двукратным чемпионом Италии.

Также он выступал за клубы «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Барселону», «Севилью» и «Ньюэллс Олд Бойз».

В составе национальной команды Аргентины он принял участие в 91 матче, в которых забил 34 мяча. По итогам чемпионата мира 1986 года Марадона был признан лучшим игроком турнира. На следующем мундиале форвард стал серебряным призером соревнований.

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