Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+9° в 
USD 74.29EUR 84.07
Войти в почту
39 минут назад

Лучшие спортсменки 2021 года

Прыгунья в высоту Мария Ласицкене и прыгунья с шестом Анжелика Сидорова стали лучшими спортсменами года по версии Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом сообщает ТАСС.

1/9 Прыгунья в высоту Мария Ласицкене и прыгунья с шестом Анжелика Сидорова стали лучшими спортсменами года по версии Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА)
Фото: Instagram
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
2/9 В 2021 году Мария Ласицкене стала олимпийской чемпионкой и победительницей Бриллиантовой лиги
Фото: РИА Новости
3/9 Также россиянка является трехкратной чемпионкой мира, дважды она побеждала на чемпионатах мира в помещении
Фото: РИА Новости
4/9 А еще на счету спортсменки золотая и серебряная медаль чемпионатов Европы
Фото: РИА Новости
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
5/9 Мария Ласицкене
Фото: Instagram
6/9 В этом году Анжелика Сидорова завоевала серебряную медаль на Играх в Токио, выиграла финал Бриллиантовой лиги
Фото: РИА Новости
7/9 Спортсменка также стала лучшей на зимнем и летнем чемпионатах России
Фото: Instagram
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
8/9 Сидорова является чемпионкой мира и Европы
Фото: РИА Новости
9/9 Анжелика Сидорова
Фото: РИА Новости

В 2021 году Мария Ласицкене стала олимпийской чемпионкой и победительницей Бриллиантовой лиги. Также россиянка является трехкратной чемпионкой мира, дважды она побеждала на чемпионатах мира в помещении, на счету спортсменки золотая и серебряная медаль чемпионатов Европы.

В этом году Анжелика Сидорова завоевала серебряную медаль на Играх в Токио, выиграла финал Бриллиантовой лиги, а также стала лучшей на зимнем и летнем чемпионатах России. Сидорова является чемпионкой мира и Европы.

Около спорта,Фото,Мария Ласицкене,Анжелика Сидорова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители