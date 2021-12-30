Лучшие спортсменки 2021 года

Прыгунья в высоту Мария Ласицкене и прыгунья с шестом Анжелика Сидорова стали лучшими спортсменами года по версии Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом сообщает ТАСС.
В 2021 году Мария Ласицкене стала олимпийской чемпионкой и победительницей Бриллиантовой лиги. Также россиянка является трехкратной чемпионкой мира, дважды она побеждала на чемпионатах мира в помещении, на счету спортсменки золотая и серебряная медаль чемпионатов Европы.
В этом году Анжелика Сидорова завоевала серебряную медаль на Играх в Токио, выиграла финал Бриллиантовой лиги, а также стала лучшей на зимнем и летнем чемпионатах России. Сидорова является чемпионкой мира и Европы.