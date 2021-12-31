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10 часов назад

Четыре грабителя напали на защитника «Манчестер Сити» Канселу. Футболисту разбили лицо

27-летний португальский крайний защитник английского «Манчестер Сити» Жоау Канселу подвергся нападению со стороны четырёх людей с целью ограбления, однако футболист попытался дать отпор преступникам, получив повреждения лица.

Четыре грабителя избила игрока «Манчестер Сити»
Фото: InstagramInstagram

«К сожалению, сегодня на меня напали четыре труса, которые причинили мне боль и пытались причинить боль моей семье. Вот что происходит, когда вы оказываете сопротивление.

Им удалось забрать все мои украшения и привести моё лицо в такое состояние. Не знаю, как существуют такие подлые люди.

Самым важным для меня является моя семья, и, к счастью, с ними всё в порядке. После стольких препятствий в моей жизни это просто ещё одно, которое я преодолею. Крепкий и сильный, как всегда», — гласит публикация Канселу в «Инстаграм» «сториз».

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