Четыре грабителя избила игрока «Манчестер Сити»

27-летний португальский крайний защитник английского «Манчестер Сити» Жоау Канселу подвергся нападению со стороны четырёх людей с целью ограбления, однако футболист попытался дать отпор преступникам, получив повреждения лица.

Фото: Instagram Instagram

«К сожалению, сегодня на меня напали четыре труса, которые причинили мне боль и пытались причинить боль моей семье. Вот что происходит, когда вы оказываете сопротивление.

Им удалось забрать все мои украшения и привести моё лицо в такое состояние. Не знаю, как существуют такие подлые люди.

Самым важным для меня является моя семья, и, к счастью, с ними всё в порядке. После стольких препятствий в моей жизни это просто ещё одно, которое я преодолею. Крепкий и сильный, как всегда», — гласит публикация Канселу в «Инстаграм» «сториз».