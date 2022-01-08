Губерниев высмеял Бузову и Малафеева

Малафеев опубликовал в Instagram фотографию из куршевельского бара. Он сидит за столом, обнимая Бузову. В руках у обоих бокалы со спиртным.

Летом прошлого года Губерниев пригласил Бузову на футбольное шоу в качестве гостя. Во время общения он задал Бузовой вопрос: «А продолжает ли Ольга пить по утрам коньяк?» Услышанное вогнало артистку в ступор. Певица дала волю эмоциям и заплакала.