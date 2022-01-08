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1 час назад

Губерниев высмеял Бузову и Малафеева

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высмеял экс-вратаря «Зенита» Вячеслава Малафеева и телеведущую Ольгу Бузову, отдыхающих в Куршевеле.

Губерниев высмеял Бузову и Малафеева
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Малафеев опубликовал в Instagram фотографию из куршевельского бара. Он сидит за столом, обнимая Бузову. В руках у обоих бокалы со спиртным.

Снимок прокомментировал Дмитрий Губерниев.

«С утра коньяк уже вдвоем пьете?» - написал Губерниев в комментариях.

На это Малафеев ответил: «Приезжай, угостим».

Бузова не стала комментировать поддевку Губерниева.

Летом прошлого года Губерниев пригласил Бузову на футбольное шоу в качестве гостя. Во время общения он задал Бузовой вопрос: «А продолжает ли Ольга пить по утрам коньяк?» Услышанное вогнало артистку в ступор. Певица дала волю эмоциям и заплакала.

Около спорта,Дмитрий Губерниев,Вячеслав Малафеев,Ольга Бузова,
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