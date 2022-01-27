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27 минут назад

Экс-супруга Мамаева отреагировала на его свадьбу

Модель и блогер Алана Мамаева отреагировала на вопросы подписчиков в Instagram о женитьбе бывшего мужа — футболиста Павла Мамаева — с ее экс-подругой Надеждой Санько. Ранние предсказания женщины не сбылись.

Экс-супруга Мамаева отреагировала на его свадьбу
Фото: InstagramInstagram

Сегодня, 27 января, стало известно, что Мамаев сочетался браком с Санько, подругой его экс-жены Аланы. Сама же бывшая супруга футболиста ранее уверяла, что ее муж не станет жениться на новой возлюбленной, даже несмотря на ее беременность. Мамаева утверждала, что хорошо знает своего супруга, который до конца будет оттягивать официальную регистрацию отношений под разными предлогами. Однако в результате все вышло наоборот, о чем подписчики Аланы не преминули напомнить ей в социальной сети.

По мнению одной из поклонниц Мамаевой, ее бывший супруг специально следить за моделью в Instagram и назло ей делает по-другому.

«На то и рассчитано», — ответила на данное утверждение экс-жена футболиста.

Отметим, что новые отношения Мамаева не сильно волнуют Алану — она часто публикует фото и видео с детьми и истории про быт. Кроме того, в ее аккаунте начали появляться снимки с первым супругом и отцом своего сына Александром Липовым.

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