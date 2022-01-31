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1 час назад

Белорусским олимпийцам запретили общаться со СМИ

Членам спортивной делегации Белоруссии на Олимпийских играх в Пекине разрешено общаться с ограниченным количеством журналистов. Об ограничениях для сборной сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на информированный источник.

Белорусским олимпийцам запретили общаться со СМИ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, белорусские олимпийцы смогут давать интервью представителям только тех СМИ, которые были аккредитованы Национальным олимпийским комитетом Белоруссии. Список «разрешенной» прессы не уточняются.

Напомним, что зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. За медали поборются 29 белорусских атлетов.

Ранее, на ОИ-2020 в Токио легкоатлетка Кристина Тимановская раскритиковала решения тренеров и руководства комитета, после чего НОК отстранил ее от участия в Олимпиаде «по заключению врачей в связи с эмоционально-психологическим состоянием». После, по словам спортсменки, ее пытались силой вывезти из Японии на родину без ее согласия.

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В результате Польша предоставила Тимановской политическое убежище, а после оформила гражданство ей и ее мужу.

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