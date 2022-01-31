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1 час назад

Украинские спортсмены на ОИ отказались говорить по-русски

Украинские спортсмены на Олимпиаде в Пекине не будут говорить по-русски. Как сообщает РИА Новости, об этом рассказал фигурист Иван Шмуратко — на вопросы российских журналистов он отвечал на английском.

Украинские спортсмены на ОИ отказались говорить по-русски
Фото: ReutersReuters

«На этой Олимпиаде мы говорим только на украинском или английском. Здорово, что сборная Украины примет участие в командном турнире. Рады представлять свою страну, постараемся сделать свою работу как можно лучше», — сказал Шмуратко.

Фигурист добавил, что хорошо чувствует себя на олимпийском льду, хоть для него это и первое выступление Играх.

«Я горд тем, что представляю Украину и украинцев в Пекине. Я здесь для того, чтобы сделать мою работу, постараюсь сделать ее как можно лучше. Все, что могу сделать для своей страны — это максимально сосредоточиться на своем выступлении», — заключил он.

Напомним, что ранее министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт подтвердил, что ведомство рекомендовало спортсменам национальной сборной избегать совместных фотографий с российскими атлетами. Причиной для ограничений стала история с легкоатлеткой Ярославой Могучих, которая после награждения на ОИ-2020 в Токио сфотографировалась с россиянкой Марией Ласицкене.

После того, как снимок попал в медиа, на Могучих обрушилась волна жесткой критики со стороны соотечественников, в том числе и от политиков.

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