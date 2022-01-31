США обвинили в подкупе спортсменов ради срыва Олимпиады

США планирует организовать кампанию по срыву Олимпийских игр в Пекине, мотивируя спортсменов «пассивно выступать на соревнованиях или даже отказаться от участия в них». Такую информацию опубликовали китайские СМИ, пишет «Чемпионат».

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Зимняя Олимпиада - 2022 пройдет в Пекине — с 4 по 20 февраля. Всего на соревнованиях разыграют 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. В Играх примут участие более 4 тысяч атлетов из 95 стран. При этом США и Великобритания заявили о дипломатическом бойкоте Игр в Пекине. Предлогом стало нарушение в Китае прав человека, в частности, якобы имеющий место геноцид в отношении уйгурского населения китайского Синьцзяна.

По данным китайских СМИ, Вашингтон планирует организовать кампанию по вмешательству в Олимпийские игры и намерен «подстрекать спортсменов из разных стран выражать свое недовольство Китаем, пассивно играть на соревнованиях и даже отказаться от участия в них».

При этом неназванные источники подчеркнули, что США собирается предоставить крупную компенсацию и «мобилизовать глобальные ресурсы», чтобы помочь защитить репутацию спортсменов, которые примут участие в кампании по дискредитации Игр в Пекине.

В свою очередь представитель посольства США опроверг эти данные, заверив, что Вашингтон не собирается намеренно политизировать спорт, пишет издание «Секрет фирмы».