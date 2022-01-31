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2 часа назад

Ягудин призвал разрешить спортсменам выступать под флагом РФ

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин запустил петицию с призывом разрешить российским спортсменам выступать под флагом РФ на Олимпиаде в Пекине. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Ягудин призвал разрешить спортсменам выступать под флагом РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) в течение двух лет - до конца 2022 года - российские спортсмены не могут участвовать в чемпионатах мира, Олимпиадах и Паралимпиадах под национальным флагом. Кроме того, на их награждениях запрещено использовать российский гимн.

На Играх в Пекине сборная выступит как команда Олимпийского комитета России. На экипировке будет использоваться аббревиатура ROC (Russian Olympic Committee).

«Мне вновь невероятно обидно, что наша команда опять выступит без флага. <…> Я решил запустить петицию, которую предлагаю поддержать каждому, кто переживает за наш спорт! На мой взгляд, каждый наш искренний шаг способен изменить ситуацию и склонить чашу весов в сторону справедливости!» - написал Ягудин (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

По его словам, если петиция «и не дойдет до WADA, то точно попадется на глаза тем, кому не безразлична судьба России на международной спортивной арене».

«Хотя с моего личного выступления на ней прошло много лет, я четко помню эти моменты счастья: когда звучит российский гимн, поднимают родной флаг и тебе вручают золотую олимпийскую медаль - главную награду за труд всей твоей жизни», - отметил Ягудин.

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