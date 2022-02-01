Ягудин рассказал о строгих антиковидных мерах на Олимпиаде в Пекине

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин, который вошел в состав сборной Олимпийского комитета России на Игры в Пекине, рассказал, какие меры против коронавируса предприняты в Китае перед соревнованиями. В сторис своего Instagram он рассказал, что каждый день им приходится сдавать тест на COVID-19.

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«Ежедневно мы должны сдавать тест. Приходишь в лобби, там сидит человек, сдал тест, пошел в номер и сидишь там до оглашения вердикта. Выходить из номера нельзя, вот когда получишь результат — тогда можно выходить», — сказал он.

Однако даже с отрицательным тестом выйти из гостиницы не так просто. Перед этим нужно пройти мини-обследование — подтвердить аккредитацию, измерить температуру, предъявить личные вещи к досмотру.

Отметим, что Ягудин вместе с другими чемпионами бывших лет будет обозревать игры для Первого канала. В число комментаторов и «журналистов» также вошли Маргарита Мамун, Алина Загитова и Илья Авербух.

Напомним, что Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены не могут участвовать в чемпионатах мира, Олимпиадах и Паралимпиадах под национальным флагом и использовать гимн — из-за на ОИ-2022 спортсмены будут выступать под эгидой Олимпийского комитета России.