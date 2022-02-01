Расписание Олимпиады в Пекине: что посмотреть?

В Пекине с 4 января стартуют зимние Олимпийские игры. В какие дни будет разыграно больше всего медалей, и какие именно соревнования стоит посмотреть, разбирался «Спорт-экспресс».

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Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. За 16 дней будут разыграны 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены будут выступать на Играх в Пекине под эгидой Олимпийского комитета России. Главные надежды российских болельщиков связаны с фигурным катанием, лыжными гонками, биатлоном и хоккеем.

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В день открытия Олимпийских игр медали разыграны не будут, однако начнутся соревнования по фигурному катанию у мужчин (короткая программа), в танцах на льду и в парном катании (короткая программа). Также на льду встретятся женские хоккейные команды России и Швейцарии.

На следующий день, 5 февраля, будут разыграны шесть комплектов медалей в биатлоне, прыжках с трамплина, в лыжных гонках, фристайле, шорт-треке и конькобежцами.

Больше всего медалей – 10 комплектов – будет разыграно 8 февраля. В этот день пройдут соревнования среди фигуристов, разыграны награды во фристайле, параллельном гигантском слаломе в сноуборде, на лыжных гонках, в горных лыжах, в индивидуальной мужской гонке в биатлоне, среди конькобежцев, в керлинге, а также на соревнованиях саночниц.

В последний день Олимпиады в Пекине пройдет финал по хоккею, а также состоятся показательные выступления фигуристов. Всего в день окончания Игр будет разыграно четыре комплекта медалей минус две бронзовые награды.

В Пекине перед началом соревнований были приняты серьезные антикоронавирусные меры. По словам олимпийского чемпиона по фигурному катанию Алексея Ягудина, который входит в состав сборной Олимпийского комитета России, каждый день спортсменам и членам делегации приходится сдавать тест на COVID-19 и не выходить из гостиничного номера до получения результатов.