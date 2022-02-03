Шутка Генича про изнасилование вызвала скандал

Комментатор Генич получает угрозы после шутки про изнасилование в прямом эфире

Фото: Кадр из видео/Глеб Чернявский/Youtube Кадр из видео/Глеб Чернявский/Youtube

Известный спортивный комментатор Константин Генич в эфире YouTube-канала «Коммент.Лайв» пошутил на тему дела об изнасиловании девушки форварда «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда. Шутка вызвала большой скандал, а сам комментатор «Матч ТВ» извинился за свои слова, заметив, что «с кем не бывает».

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2 февраля блогерша-феминистка Лиза Лазерсон опубликовала в своем Telegram-канале фрагмент, где Генич задается вопросом: «Кто из нас, как говорится, так не делал?», после чего заявила, что ждет извинений от комментатора и заявления от телеканала «Матч ТВ», в котором будет сказано о непозволительности оправдания насилия.

Комментатор имел в виду ситуацию, которая случилась 30 января. Девушка нападающего »Манчестер Юнайтед» Мейсона Гринвуда опубликовала в Instagram фотографии с разбитой губой и синяками на теле. Гарриет Робсон заявила, что футболист избил ее и изнасиловал. Позже клуб отстранил 20-летнего игрока от занятий с командой, а полиция взяла Мейсона под арест.

Сегодня, 2 февраля, Гринвуда отпустили под залог. До проведения дальнейшего расследования он будет находиться дома.

Отметим, что Гринвуд является воспитанником манкунианцев и выступает за основную команду с 2018 года. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 18 матчах Английской премьер-лиги (АПЛ), в которых забил пять мячей и отдал одну результативную передачу.

С 2020 года Гринвуд вызывается в национальную команду Англии, за которую провел один матч.

Согласно британскому законодательству, Гринвуду может грозить не менее 10 лет лет лишения свободы.

Генич довольно быстро извинился за свою шутку.

«Дорогая Лиза! Хочу извиниться перед вами и всеми, кого задела моя неудачная «шутка» в очередном выпуске «Коммент. Лайв». Я ни в коем случае не поддерживаю никакую форму насилия: будь то моральная и физическая», — написал комментатор в своем Telegram-канале.

Позже Константин Генич заявил, что ему поступают угрозы из-за его шутки и извинился еще раз.

«Еще раз. И последний. Извините, с кем не бывает. Осуждаю любое насилие, а уж насилие по отношению к женщине вдвойне! У меня у самого две дочери! И то, что мне сегодня пишут многие люди — чудовищно. Угрозы, хамство, пожелания, чтобы моим дочерям было так же плохо и т.п. Я был не прав и это признаю. Остановитесь, пожалуйста. Живите дружно», — написал Генич.

Речь, видимо, про Instagram, где Генич закрыл комментарии под своим постом. В комментариях к посту журналиста в Twitter никаких угроз в его адрес нет.

На извинения Генича отреагировал другой известный комментатор и блогер Василий Уткин.

«Константин. Все-таки как-то втройне глупо извиняться за одну сказанную глупость в смысле «кто из нас ЭТОГО не делал» другой глупостью с идентичной формулировкой «с кем не бывает». Это очень смешно», — написал он в своем Telegram-канале.

Параллельно в Англии идет еще одно громкое дело, связанное с преступлениями на сексуальной почве. Защитника «Манчестер Сити» Бенжамена Менди обвиняют в девяти преступлениях, касающихся шести разных женщин. Суд назначил дату судебного заседания на 25 июля 2022 года. Разбирательство может продлиться шесть недель.

Менди также был освобожден под залог. Французский футболист провел под арестом 134 дня.