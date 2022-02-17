Белорусский лыжник рассказал, как бежал в Польшу

«К отъезду я готовился. И в один день жена сказала: если собираемся уезжать, давай сейчас. Никого не предупредив, собрали манатки и уехали. В течение десяти дней я оформил юридические документы, продал имущество. Знакомым говорил, что уедем летом, когда Даша закончит 10-й класс. Доучиться дочь не успела. Возможно, из-за другой системы образования в Польше дочери придется учиться еще два года.



В Белоруссии у меня осталось две квартиры. На первое время у нас деньги здесь есть, чтобы снимать жилье. Наш запас прочности – наши годы.



В прошлом году я еще состоял в комиссии спортсменов НОК от Олимпийского комитета. Понимал, что меня не могут арестовать. Мое участие в Олимпийских играх служило щитом. Пока щит был, надо было уезжать. Но вот сейчас мне поступил звоночек от соседей в Белоруссии, вроде, ко мне домой приходили», — приводит слова лыжника «Московский комсомолец».