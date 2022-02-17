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Олимпиада-2022
54 минуты назад

Белорусский лыжник Долидович рассказал, как бежал в Польшу

Газета.Ru

Белорусский лыжник Сергей Долидович, рассказал, как принял решение уехать в Польшу.

Белорусский лыжник рассказал, как бежал в Польшу
Фото: InstagramInstagram

Вместе с ним Белоруссию покинула его семья, в том числе 17-летняя дочь Дарья, которой запретили выступать в квалификационных соревнованиях на Олимпийские игры 2022 года в Пекине.

«К отъезду я готовился. И в один день жена сказала: если собираемся уезжать, давай сейчас. Никого не предупредив, собрали манатки и уехали. В течение десяти дней я оформил юридические документы, продал имущество. Знакомым говорил, что уедем летом, когда Даша закончит 10-й класс. Доучиться дочь не успела. Возможно, из-за другой системы образования в Польше дочери придется учиться еще два года.

В Белоруссии у меня осталось две квартиры. На первое время у нас деньги здесь есть, чтобы снимать жилье. Наш запас прочности – наши годы.

В прошлом году я еще состоял в комиссии спортсменов НОК от Олимпийского комитета. Понимал, что меня не могут арестовать. Мое участие в Олимпийских играх служило щитом. Пока щит был, надо было уезжать. Но вот сейчас мне поступил звоночек от соседей в Белоруссии, вроде, ко мне домой приходили», — приводит слова лыжника «Московский комсомолец».

Это не первый случай, когда спортсмены уезжают из Белоруссии по политическим причинам. На летних Играх-2020 белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская раскритиковала решение тренеров, которые без ее ведома внесли ее в заявку на эстафету 4х400 метров. После она заявила, что ее сняли с забега и пытались насильно вернуть в Минск.

Тимановская заявила, что не хочет оставаться в Белоруссии и намерена просить убежище в Европе. Кроме того, она в соцсетях обратилась к Международному олимпийскому комитету (МОК) с просьбой вмешаться в ситуацию и оказать ей помощь. По словам 25-летней спортсменки, на нее было оказано давление, ее пытались вывезти из Японии без ее согласия. Летом 2021 года она перебралась в Польшу.

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