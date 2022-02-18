Украина решила провести Олимпиаду-2030

Украина собирается подать заявку на проведение зимних Олимпийских игр в 2030 году. Как сообщает ТАСС, с таким заявлением выступил министр по делам молодежи и спорту Вадим Гутцайт во время выступления в Верховной раде.
«У нас недостаточно инфраструктуры для зимних видов спорта, мы над этим работаем, видим, где что построить, где что проводить. Мы сейчас смотрим, как завезти и провести зимние Олимпийские игры на Украине в 2030 году», — заявил чиновник.
Ранее Гутцайт рассказал, что украинский президент Владимир Зеленский поставил перед Минспортом задачу бороться за проведение зимней Олимпиады в 2030 году и юношеских Олимпийских игр в 2028 году.
При этом, по словам министра, Украина намерена сама, без кооперации с какой-либо страной, подавать заявку на проведение Олимпиады.