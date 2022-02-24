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19 часов назад

МОК осуждает нарушение олимпийского перемирия российским правительством

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Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с заявлением по поводу ситуации в России и на Украине.

МОК выступил с заявлением о ситуации с Россией и Украиной
Фото: Gettyimages.ruGettyimages.ru

Комитет осуждает нарушение олимпийского перемирия со стороны России. Олимпийское перемирие начинается за семь дней до начала Игр и заканчивается через семь дней после церемонии закрытия.

«После недавних событий МОК глубоко обеспокоен безопасностью олимпийского сообщества на Украине. Создана целевая группа для пристального наблюдения за ситуацией и координации гуманитарной помощи членам олимпийского сообщества на Украине, где это возможно», — говорится в заявлении МОК.

Ранее сообщалось, что УЕФА соберёт экстренное заседание исполкома по ситуации с Россией и Украиной.

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