МОК выступил с заявлением о ситуации с Россией и Украиной

Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с заявлением по поводу ситуации в России и на Украине.

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Комитет осуждает нарушение олимпийского перемирия со стороны России. Олимпийское перемирие начинается за семь дней до начала Игр и заканчивается через семь дней после церемонии закрытия.

«После недавних событий МОК глубоко обеспокоен безопасностью олимпийского сообщества на Украине. Создана целевая группа для пристального наблюдения за ситуацией и координации гуманитарной помощи членам олимпийского сообщества на Украине, где это возможно», — говорится в заявлении МОК.