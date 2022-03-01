Parimatch проведет ребрендинг в России

Российское подразделение международного букмекера Parimatch ООО «Бетринг» проведет ребрендинг и продолжит работу в России под другим брендом, сообщили в компании.

Фото: Twitter Twitter

1 марта букмекерская компания Parimatch объявила об отзыве лицензии в России. В сообщении компании в Twitter говорится, что решение принято в связи с проведением военной спецоперации на Украине.

Компания «Бетринг», которая с 2016 года работала под брендом Parimatch в России, намерена сменить название и продолжить работу в привычном формате.

В ближайшее время компания представит обновленный визуальный стиль и запустит кампанию по ребрендингу. В компании пообещали, что смена названия не отразится на работе с ключевыми партнерами.

«В текущих реалиях мы оперативно приняли решение о смене бренда в России. Мы продолжим следовать текущим курсом и продолжим оперирование под новым названием. Все обязательства перед клиентами компания продолжает выполнять в полном объеме, все средства и балансы остаются актуальными, компания обеспечивает всю необходимую поддержку», - заявил председатель совета директоров Parimatch Россия Дмитрий Сергеев.