Фетисов озвучил последствия изоляции российских спортсменов

Экс-хоккеист и депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов отреагировал на массовые отстранения российских спортсменов от международных турниров. По его мнению, России теперь нужно сосредоточить усилия на развитие внутренних соревнований.

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Парламентарий предлагает искать выгоду из сложившейся ситуации. По его словам, в России много детей, которые хотят заниматься спортом, но у их семей нет возможности приобрести дорогостоящий инвентарь.

«У всех должны быть равные возможности, здоровая конкуренция. Об этом я говорю на протяжении лет десяти. И вот теперь пришло это время», - цитирует Фетисова «Московский комсомолец».

Также Фетисов подчеркнул, что, например, в хоккее следует избегать появления клубов-олигархов. Он предложил собрать у таких клубов в КХЛ «лишние» деньги и поделить их между всеми участниками чемпионата.

«Не нужно дискредитировать ни Дальний Восток, ни Сибирь, ни Поволжье. На пять лет ближайших дать такие равные возможности. Вот и посмотрим, что получится. Я верю, что это даст фантастический результат», - подчеркнул Фетисов.