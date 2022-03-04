Фетисов озвучил последствия изоляции российских спортсменов

Экс-хоккеист и депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов отреагировал на массовые отстранения российских спортсменов от международных турниров. По его мнению, России теперь нужно сосредоточить усилия на развитие внутренних соревнований.
Парламентарий предлагает искать выгоду из сложившейся ситуации. По его словам, в России много детей, которые хотят заниматься спортом, но у их семей нет возможности приобрести дорогостоящий инвентарь.
«У всех должны быть равные возможности, здоровая конкуренция. Об этом я говорю на протяжении лет десяти. И вот теперь пришло это время», - цитирует Фетисова «Московский комсомолец».
Также Фетисов подчеркнул, что, например, в хоккее следует избегать появления клубов-олигархов. Он предложил собрать у таких клубов в КХЛ «лишние» деньги и поделить их между всеми участниками чемпионата.
«Не нужно дискредитировать ни Дальний Восток, ни Сибирь, ни Поволжье. На пять лет ближайших дать такие равные возможности. Вот и посмотрим, что получится. Я верю, что это даст фантастический результат», - подчеркнул Фетисов.
Напомним, большинство российских спортсменов и спортивных профессиональных клубов оказались отстранены от мировых турниров на фоне проведения спецоперации России на Украине.