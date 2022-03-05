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1 час назад

В России решили организовать свои спортивные лиги

Елена Прошина

Министерство спорта РФ провело оперативное совещание с представителями спортивных федераций. В рамках встречи обсуждались меры поддержки и установление календарного плана турниров, пишет Лента.ru.

В России решили организовать свои спортивные лиги
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ходе обсуждения было решено, что большинство российских спортивных мероприятий будут ориентированы на страны СНГ, а также государства БРИКС. В настоящее время ведутся переговоры о создании спортивных лиг совместно с данными государствами.

«Всероссийские соревнования могут иметь открытый статус, что позволяет принимать участие в таких турнирах гражданам других государств. Спартакиада по конному спорту, ранее не включенная в ЕКП, в 2022 году состоится и пройдет в обновленной версии», - говорится в сообщении федерации.

Отмечается, что представители ФКСР, у которых имеются готовые юридические и организационные решения по взаимодействию со странами Евразийской зоны, готовы проконсультировать по этому вопросу представителей других видов спорта.

Напомним, на фоне проведения спецоперации РФ на Украине российских спортсменов лишили возможности участвовать в международных турнирах почти во всех видах спорта. Также страна лишилась права проведения крупных спортивных мероприятий, таких как финал Лиги чемпионов.

Около спорта,Минспорт России,БРИКС,
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