В Норвегии осудили угрозы в адрес российских лыжников

Глава Норвежской федерации лыжного спорта Эрик Рёсте отреагировал на слова российской лыжницы Натальи Непряевой о том, что в Норвегии было небезопасно.

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«Грустно слышать. Угрозы, независимо от того, происходят они на спортивном мероприятии или в других контекстах, неприемлемы, и мы решительно открещиваемся от них», — цитирует Рёсте RNK.

26-летняя российская лыжница досрочно одержала победу в общем зачёте Кубка мира.

Напомним, Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила россиян от участия в соревнованиях под своей эгидой.

Изначально FIS не собиралась отстранять российских и белорусских спортсменов от участия в этапах Кубка мира, несмотря на требования спортивных федераций, в частности Ассоциации лыжного спорта Норвегии.