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23 минуты назад

Сколько шагов в день нужно сделать, чтобы быть здоровым

Мария Иванова

В условиях пандемии жители разных стран стали больше заниматься ходьбой. Причем это занятие в последнее время превратилось почти в науку. Люди считают сделанные шаги с помощью гаджетов и покупают книги, рассказывающие о том, как надо правильно ходить, пишет "ИноСМИ".

Сколько шагов в день нужно сделать, чтобы быть здоровым
Фото: UnplashUnplash

В первом квартале 2021 года в полтора раза выросли продажи носимой электроники — умных браслетов, часов и других устройств, считающих шаги и фиксирующих, как человек реагирует на нагрузку. Это стало результатом пандемии коронавируса, из-за которой любители здорового образа жизни были вынуждены отказаться от посещения спортзалов и стали просто больше гулять на свежем воздухе. А поскольку человек привык фиксировать свои достижения, ему необходимо посчитать, сколько именно шагов он сделал и какое расстояние прошел.

Специалисты расходятся во мнении о норме нужного числа шагов в день.

"Всемирная организация здравоохранения рекомендует физическую активность пять раз по 30 минут в неделю для взрослого человека, а это 150 минут умеренной аэробной нагрузки или 75 минут более активных занятий. Если перевести эти значения в ходьбу, то нужно ходить энергичным шагом минимум шесть тысяч шагов в день", — рассказывает президент Чешской палаты фитнеса и Чешского союза аэробики и фитнеса Яна Гаврдова.

По ее словам, здоровый человек вполне может достичь такого показателя. Врачи считают, что именно с этой цифры (шесть тысяч шагов) начинается профилактика сердечно-сосудистых болезней. Ряд других специалистов полагают, что ежедневно нужно делать по 10 тысяч шагов.

"Врачи рекомендуют пациентам физическую активность, но тем, кто не привык к спорту, трудно начинать в 50. Однако обратиться к ходьбе может каждый", — отмечает чешский врач Ян Гуго, один из создателей сайта о влиянии ходьбы на здоровье.

Эксперты не видят ничего странного в том, чтобы в течение дня считать количество сделанных шагов, а ближе к вечеру доводить эту цифру до норматива.

Около спорта,ВОЗ,
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