Винер-Усманова обратилась к российским спортсменам на фоне санкций

«Сегодня все мы столкнулись с беспрецедентными санкциями со стороны Запада. Спорт высших достижений оказался в блокаде: российских атлетов отстранили от участия в международных соревнованиях на неопределённый срок, проведение всех крупных международных спортивных турниров, планировавшихся в России, перенесено в другие страны», — говорится в заявлении на сайте ВФХГ.

Она выразила сожаление, что спорт опять стал ареной для политических баталий, а санкции в отношении российского спорта противоречат всем нормам и носят дискриминационный характер. По её мнению, несмотря на всё происходящее, достижения отечественных атлетов уже вписаны в историю мирового спорта и не подлежат сомнению.