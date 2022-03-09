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1 час назад

WKF отстранила российских каратистов от международных соревнований

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Всемирная федерация карате (WKF) приняла решение запретить россиянам выступать на турнирах под своей эгидой.

Российских и белорусских каратистов оставили без международных соревнований
Фото: Gettyimages.ru © Augustas CetkauskasGettyimages.ru © Augustas Cetkauskas

Как сообщает пресс-служба WKF, решение принято в связи с рекомендациями Международного олимпийского комитета до дальнейшего уведомления. Запрет также распространяется на белорусских атлетов.

28 февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг России и Украины. Международный паралимпийский комитет 3 марта не допустил сборную России к зимним Играм 2022 года в Пекине.

Ранее сообщалось, что Международная федерация дзюдо разрешила россиянам выступать в нейтральном статусе.

Около спорта,СБОРНАЯ РОССИИ,
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