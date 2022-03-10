Винер-Усманова обратилась к российским спортсменам на фоне санкций

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова заявила, что мировой спорт стал ареной для политических баталий, а решения об отстранении противоречат всем нормам международных соревнований. Об этом говорится в обращении, опубликованном на сайте организации.
«Сегодня все мы столкнулись с беспрецедентными санкциями со стороны Запада. Спорт высших достижений оказался в блокаде: российских атлетов отстранили от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок, проведение всех крупных международных спортивных турниров, планировавшихся в России, перенесено в другие страны. В очередной раз мы увидели, что, к сожалению, последние годы мировой спорт стал ареной для политических баталий», — заявила она.
Решения, которые были приняты касательно российского спорта, Винер-Усманова назвала противоречащими всем нормам международных соревнований. Кроме того, они носят дискриминационный характер, что, по мнению президента ВФХГ, выходит «за грань добра и зла».
«Многоуважаемые спортсмены, коллеги, Россия всегда была и остается одним из лидеров международного спортивного движения, ваши достижения на мировой арене вписаны в летопись спорта и не подлежат сомнению. Всегда и во все времена вы показывали твердость характера, силу духа и волю к победе. В это непростое время нам всем необходимо сплотиться, стать еще сильнее и найти новые пути международного спортивного сотрудничества», — заявила Винер-Усманова, добавив, что вместе удастся преодолеть все возникшие трудности.
Напомним, что после начала спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины против России были введены многочисленные санкции, в том числе и в спортивной сфере. Россия лишилась права на проведение различных спортивных мероприятий, а сборные не допущены до мировых соревнований.
В частности, российские спортсмены были не допущены до участия в Паралимпийских зимних играх 2022 года, которые проходят с 4 по 13 марта в Пекине.