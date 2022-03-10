Винер-Усманова обратилась к российским спортсменам на фоне санкций

«Многоуважаемые спортсмены, коллеги, Россия всегда была и остается одним из лидеров международного спортивного движения, ваши достижения на мировой арене вписаны в летопись спорта и не подлежат сомнению. Всегда и во все времена вы показывали твердость характера, силу духа и волю к победе. В это непростое время нам всем необходимо сплотиться, стать еще сильнее и найти новые пути международного спортивного сотрудничества», — заявила Винер-Усманова, добавив, что вместе удастся преодолеть все возникшие трудности.