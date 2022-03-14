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1 час назад

Фетисов заявил о возможном конце мирового спорта

Елена Прошина

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о руководителе Международного олимпийского комитета (МОК) Томасе Бахе. Как сообщает «Спорт-Экспресс», хоккеист заявил, что он является очень слабым руководителем для мирового спорта.

Фетисов заявил о возможном конце мирового спорта
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Он должен не поддаваться эмоциям, а руководствоваться хартией, законами и устоями Международного олимпийского комитета. В конфликтной ситуации нужно находить решение, а не говорить слова, которые ведут к деградации организации. Такими темпами мировой спорт может закончиться. Мне странно вообще все это слышать», — заявил Фетисов.

Напомним, что 28 февраля, после начала спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины, МОК выступил с призывом в адрес спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям.

После этого российские сборные исключили из участия в международных соревнованиях, а страну лишили права на проведение различных чемпионатов международного уровня. Это коснулось лыжников, биатлонистов, пловцов, хоккеистов, футболистов, пилотов «Формулы-1», велогонщиков и многих других.

Около спорта,Томас Бах,Вячеслав Фетисов,
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