Фетисов заявил о возможном конце мирового спорта

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о руководителе Международного олимпийского комитета (МОК) Томасе Бахе. Как сообщает «Спорт-Экспресс», хоккеист заявил, что он является очень слабым руководителем для мирового спорта.

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«Он должен не поддаваться эмоциям, а руководствоваться хартией, законами и устоями Международного олимпийского комитета. В конфликтной ситуации нужно находить решение, а не говорить слова, которые ведут к деградации организации. Такими темпами мировой спорт может закончиться. Мне странно вообще все это слышать», — заявил Фетисов.

Напомним, что 28 февраля, после начала спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины, МОК выступил с призывом в адрес спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям.