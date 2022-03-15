Почетный член МОК предрек возвращение России в мировой спорт

Почетный член Международного олимпийского комитета (МОК) Герхард Хайберг назвал санкции в адрес российских спортсменов попыткой избежать слишком большого давления. По его мнению, когда ситуация на Украине изменится, Россия и Белоруссия вернутся в международный спорт. Об этом сообщает TV2.

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«Одновременно с тем, чтобы отстранять, мы должны смотреть в будущее и готовиться к тому, что Россия и Беларусь вернутся», — сказал Хайберг, назвав Россию великой спортивной державой.

Ранее наставник киевского «Динамо» Мирча Луческу заявил, что международные спортивные организации поступают неправильно, отстраняя российских спортсменов от соревнований. По его мнению, спортсмены не должны страдать из-за политических конфликтов.