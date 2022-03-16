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1 час назад

«Такой вот спорт вне политики». Владимир Путин — о массовых санкциях в отношении россиян

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Президент России Владимир Путин прокомментировал массовые санкции в отношении российских спортсменов из-за военной спецоперации России на Украине.

«Даже олимпийские принципы растоптали. Не постеснялись свести счёты и с паралимпийцами: вот такой вот спорт вне политики», — сказал Путин в ходе совещания о мерах социально-экономической поддержки регионов РФ.

Напомним, 28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выпустил рекомендации, согласно которым международные спортивные федерации должны отстранить российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях под их эгидой. Решение коснулось и россиян, приехавших в Пекин (Китай) для участия в Паралимпиаде-2022.

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