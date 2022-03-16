Майк Тайсон объявил о выпуске конфет в форме ушей

Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон объявил о выпуске жевательных конфет в форме ушей. Об этом сообщает Complex.
Продукт получил название Mike Bites. Форма конфет является отсылкой к противостоянию Тайсона с Эвандером Холифилдом, когда чемпион мира дважды укусил своего соперника за ухо. Mike Bites сделаны из марихуаны, их планируют реализовывать в штатах Массачусетс, Калифорния и Невада.
Авторы статьи отметили, что Тайсон впервые публично заявил об идее начать выпускать подобный продукт в эфире подкаста Hotboxin’ With Mike Tyson в 2019 году, на котором беседовал с Холифилдом.