Майк Тайсон объявил о выпуске конфет в форме ушей

Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон объявил о выпуске жевательных конфет в форме ушей. Об этом сообщает Complex.

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Продукт получил название Mike Bites. Форма конфет является отсылкой к противостоянию Тайсона с Эвандером Холифилдом, когда чемпион мира дважды укусил своего соперника за ухо. Mike Bites сделаны из марихуаны, их планируют реализовывать в штатах Массачусетс, Калифорния и Невада.