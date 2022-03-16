Футболиста накажут за жестокое обращение с котом

Британское Королевское общество защиты животных от жестокого обращения инициировало возбуждение уголовного дела за избиение кота в отношении футболиста «Вест Хэм Юнайтед» Курта Зума. Об этом сообщает Mirror.

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«После тщательного расследования мы инициировали возбуждение уголовного дела против Курта Зума и его брата Йоана. RSPCA продолжает заботиться о двух котах. Мы опубликуем дополнительную информацию после назначения даты суда», — приводятся в материале слова представителя общества.

Инцидент с Зума произошел в феврале этого года. Футболист избил кота за разбитую вазу, а его брат заснял происходящее на видео и опубликовал в Snapchat. Королевское общество защиты животных от жестокого обращения сразу начало расследование, «Вест Хэм Юнайтед» его поддержало.