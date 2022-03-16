Фанаты «Челси» с криками «Абрамович» набросились на полицию

Болельщики «Челси» устроили потасовку перед началом ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лилля», сообщает Daily Mail.

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Фанаты лондонского клуба начали скандировать имя владельца своего клуба Романа Абрамовича прямо возле одного из баров Лилля. После этого болельщики столкнулись с полицией французского города, которая была вынуждена применить слезоточивый газ.

Ранее сообщалось, что «Челси» не сможет продавать билеты на матчи Лиги чемпионов в этом сезоне из-за того, что Роман Абрамович находится под санкциями ЕС.

В конце февраля Абрамович передал руководство клуба попечителям благотворительного фонда «Челси». 2 марта он объявил о том, что из-за санкций принял решение продать команду. Также россиянин заявил, что не намерен просить о возврате долга клуба в размере 1,51 миллиарда фунтов.

Абрамович приобрел «Челcи» в 2003 году за 140 миллионов фунтов cтерлингов. C тех пор лондонcкий клуб пять раз cтал чемпионом Английcкой премьер-лиги (АПЛ), по два раза выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы, пять раз завоевал Кубок Англии, трижды — Кубок английcкой лиги.

В турнирной таблице Английской премьер-лиги текущего сезона «Челси» после 26 туров располагается на третьей позиции, имея в своем активе 53 очка.