Две российские спортсменки отказались от встречи с Матыциным

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене и серебряный призер токийской Олимпиады прыгунья с шестом Анжелика Сидорова оказались от встречи с министром спорта России Олегом Матыциным. Об этом пишет РИА Новости.

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Сегодня в Минспорте сообщили, что 21 марта министр Олег Матыцин намерен провести встречу с российскими спортсменами для обсуждения мер поддержки в условиях санкционных ограничений. Ожидается, что в мероприятии примут участие фигуристы Анна Щербакова, Никита Кацалапов, Виктория Синицина, легкоатлетки Мария Ласицкене, Анжелика Сидорова, гимнастки Дина и Арина Аверины, а также тренеры и президенты общероссийских спортивных федераций.

При этом Владас Ласицкас отметил, что его жена Марии Ласицкене не давала свое согласие на встречу.

«Пресс-релиз Минспорта удивил, так как Маша не давала свое согласие на встречу. В итоге она отказалась от этого мероприятия. Ей не нужна поддержка, ей нужна возможность выступать с сильнейшими легкоатлетами мира. Но в этом вопросе, как мы видим, ни министр спорта, ни глава ОКР, ни ВФЛА Маше не помогли», - заметил он.

Также источник РИА Новости сообщил, что на встречу с министром спорта не придет и серебряный призер токийской Олимпиады прыгунья с шестом Анжелика Сидорова.

Ранее западные санкции, введенные из-за начала российской спецоперации на Украине, привели к массовому отъезду иностранных игроков, а запрет на участие в международных соревнованиях нанес серьезный удар по ряду популярных в России видов спорта.