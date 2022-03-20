Легрейд: не буду иметь ничего общего с Губерниевым в будущем

Олимпийский чемпион по биатлону норвежец Стурла Холм Легрейд заявил, что не желает в дальнейшем общаться с популярным российским комментатором Дмитрием Губерниевым, который вел митинг-концерт, посвященный 8-летию присоединения Крыма к России. Об этом пишет издание «Чемпионат» со ссылкой на Норвежскую вещательную корпорацию (NRK).
«Мне не довелось увидеть это, но я слышал. Это неприятно. У меня и так не было с ним [Губерниевым] особых отношений, но, конечно, теперь я не буду иметь с ним ничего общего в будущем»,- сказал Легрейд.
Отмечается, что на мероприятии были замечены многие известные российские спортсмены, в том числе гимнастки Дина и Арина Аверины, трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов. Также присутствовали фигуристки Виктория Синицина и Евгения Тарасова.
Ранее «Чемпионат» сообщил, что Международный союз биатлонистов (IBU) «официально вычеркнул Россию из мирового биатлона». IBU начал процедуру отстранения российского и белорусского Союзов биатлонистов.