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1 час назад

Биатлонист Легрейд: не буду иметь ничего общего с Губерниевым в будущем

Елена Прошина

Олимпийский чемпион по биатлону норвежец Стурла Холм Легрейд заявил, что не желает в дальнейшем общаться с популярным российским комментатором Дмитрием Губерниевым, который вел митинг-концерт, посвященный 8-летию присоединения Крыма к России. Об этом пишет издание «Чемпионат» со ссылкой на Норвежскую вещательную корпорацию (NRK).

Легрейд: не буду иметь ничего общего с Губерниевым в будущем
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мне не довелось увидеть это, но я слышал. Это неприятно. У меня и так не было с ним [Губерниевым] особых отношений, но, конечно, теперь я не буду иметь с ним ничего общего в будущем»,- сказал Легрейд.

Отмечается, что на мероприятии были замечены многие известные российские спортсмены, в том числе гимнастки Дина и Арина Аверины, трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов. Также присутствовали фигуристки Виктория Синицина и Евгения Тарасова.

Ранее «Чемпионат» сообщил, что Международный союз биатлонистов (IBU) «официально вычеркнул Россию из мирового биатлона». IBU начал процедуру отстранения российского и белорусского Союзов биатлонистов.

Около спорта,Виктория Синицина,Дина Аверина,Александр Большунов,Евгения Тарасова,
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