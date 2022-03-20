Россиянину грозит дисквалификация за форму с буквой «Z»

Тренер сборной России Валентина Родионенко заявила, что международная федерация гимнастики (FIG) выступает за дисквалификацию на один год российского гимнаста Ивана Куляка. Об этом пишет ТАСС.
Отмечается, что Иван Куляк, получивший бронзовую медаль в упражнении на брусьях на этапе проходившего в Дохе Кубка мира, явился на церемонию награждения в форме с изображением буквы «Z».
Напомним, что эта буква наносится на российскую технику, участвующую в специальной операции на Украине. Кроме того, в РФ акции в поддержку армии проходят с использованием этого символа.
«Меня как руководителя делегации, выводящего тренера [Игоря] Калабушкина и самого спортсмена, предложено дисквалифицировать на один год. Международная федерация приняла такое решение под нажимом украинцев, а некоторые из них вообще выступали за нашу пожизненную дисквалификацию», - рассказала Валентина Родионенко.
Она добавила, что с тренерами и спортсменом «работают адвокаты, которые надеются на то, что отобьют нас, но я сама сомневаюсь в таком исходе дела».
Родионенко уточнила, что окончательное решение в конце марта примет дисциплинарная комиссия независимого фонда гимнастической этики.
«Во время самих соревнований, никто из нас даже не обратил внимания на то, какой знак был на майке у гимнаста. Заметили это, когда спортсмен вышел на награждение. У Вани также теперь хотят забрать медаль за третье место и призовые», - пояснила она.
В заключение она сообщила, что в Дохе украинским спортсменам позволяли нарушать любые правила, организаторы ничего не предпринимали против них.