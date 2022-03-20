Россиянину грозит дисквалификация за форму с буквой «Z»

Тренер сборной России Валентина Родионенко заявила, что международная федерация гимнастики (FIG) выступает за дисквалификацию на один год российского гимнаста Ивана Куляка. Об этом пишет ТАСС.

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Отмечается, что Иван Куляк, получивший бронзовую медаль в упражнении на брусьях на этапе проходившего в Дохе Кубка мира, явился на церемонию награждения в форме с изображением буквы «Z».

Напомним, что эта буква наносится на российскую технику, участвующую в специальной операции на Украине. Кроме того, в РФ акции в поддержку армии проходят с использованием этого символа.

«Меня как руководителя делегации, выводящего тренера [Игоря] Калабушкина и самого спортсмена, предложено дисквалифицировать на один год. Международная федерация приняла такое решение под нажимом украинцев, а некоторые из них вообще выступали за нашу пожизненную дисквалификацию», - рассказала Валентина Родионенко.

Она добавила, что с тренерами и спортсменом «работают адвокаты, которые надеются на то, что отобьют нас, но я сама сомневаюсь в таком исходе дела».

Родионенко уточнила, что окончательное решение в конце марта примет дисциплинарная комиссия независимого фонда гимнастической этики.

«Во время самих соревнований, никто из нас даже не обратил внимания на то, какой знак был на майке у гимнаста. Заметили это, когда спортсмен вышел на награждение. У Вани также теперь хотят забрать медаль за третье место и призовые», - пояснила она.