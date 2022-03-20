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1 час назад

Норвежская биатлонистка высказалась против бойкота россиян

Елена Прошина

Норвежская биатлонистка, трехкратная чемпионка мира Ингрид Ландмарк Тандреволд рассказала, как встретит российских биатлонистов после возвращения на Кубок мира. Об этом сообщает издание NRK.

Норвежская биатлонистка высказалась против бойкота россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я не думаю, что вы меняете мнения и образ мыслей других людей, избегая общения с ними. Я думаю, что лучше всего просто поговорить с людьми», - сказала она.

Также норвежская биатлонистка прокомментировала информацию о том, что спортивный комментатор Дмитрий Губерниев был ведущим концерта, приуроченного к 8-летию воссоединения Крыма и России.

«Это очень шокирует, прежде всего. Это люди, с которыми вы встречаетесь и разговариваете, — заявила Тандреволд.

Спортсменка не исключает, что поговорит с Губерниевым, если встретится с ним снова.

Норвежское издание пишет, что Губерниев в России известен как «голос биатлона». Он комментирует лыжные гонки на «Матч ТВ». На мероприятии комментатор появился с георгиевской лентой в форме буквы «Z». Она стала символом военной операции России в защиту Донбасса.

Концерт, приуроченный к 8-летию воссоединения Крыма и России состоялся в пятницу в Лужниках. На нем выступил президент РФ Владимир Путин, были исполнены патриотические песни. Мероприятие прошло под лозунгом «За мир без нацизма! За Россию!».

Около спорта,Ингрид Ландмарк,Дмитрий Губерниев,Владимир Путин,
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