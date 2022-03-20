Норвежская биатлонистка высказалась против бойкота россиян

Норвежская биатлонистка, трехкратная чемпионка мира Ингрид Ландмарк Тандреволд рассказала, как встретит российских биатлонистов после возвращения на Кубок мира. Об этом сообщает издание NRK.

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«Я не думаю, что вы меняете мнения и образ мыслей других людей, избегая общения с ними. Я думаю, что лучше всего просто поговорить с людьми», - сказала она.

Также норвежская биатлонистка прокомментировала информацию о том, что спортивный комментатор Дмитрий Губерниев был ведущим концерта, приуроченного к 8-летию воссоединения Крыма и России.

«Это очень шокирует, прежде всего. Это люди, с которыми вы встречаетесь и разговариваете, — заявила Тандреволд.

Спортсменка не исключает, что поговорит с Губерниевым, если встретится с ним снова.

Норвежское издание пишет, что Губерниев в России известен как «голос биатлона». Он комментирует лыжные гонки на «Матч ТВ». На мероприятии комментатор появился с георгиевской лентой в форме буквы «Z». Она стала символом военной операции России в защиту Донбасса.