Суд удовлетворил иск «Ахмата» к Google

Суд установил неустойку за неисполнение решения в размере 100 тысяч рублей за каждый день неисполнения, и этот размер будет увеличиваться вдвое каждую неделю до достижения суммы в 1 миллиард рублей. С момента начисления суммы в 1 млрд увеличение размера неустойки будет приостановлено до истечения девятого месяца бездействия Google, после чего — в случае неисполнения решения суда — вновь продолжит начисляться прогрессивно, но уже без предела, — написал Даудов.