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1 час назад

Суд удовлетворил иск «Ахмата» к Google

Матч ТВМатч ТВиещё 2

Арбитражный суд города Москвы удовлетворил иск грозненского «Ахмата» к корпорации Google по поводу блокировку YouTube-канала команды, сообщил президент футбольного клуба Магомед Даудов в Telegram-канале.

Суд удовлетворил иск «Ахмата» к Google
Фото: Матч ТВМатч ТВ

YouTube-канал «Ахмата» был заблокирован в начале прошлого года из-за санкций, введенных США против главы Чеченской республики Рамзана Кадырова. Канал был заблокирован без предварительного уведомления и без возможности восстановления. Иск к Google был подан «Ахматом» в июне 2021 года. Участниками судебного спора стали американская материнская компания Google LLC, ее российское представительство — ООО «Гугл», а также Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

— [В понедельник] иск был полностью удовлетворен, суд постановил разблокировать канал клуба. Кроме того, суд обратил решение к немедленному исполнению, установив судебную неустойку за неисполнение предписания суда. Такая неустойка подлежит начислению уже с третьего дня неисполнения судебного акта после публикации мотивированного решения.

Суд установил неустойку за неисполнение решения в размере 100  тысяч рублей за каждый день неисполнения, и этот размер будет увеличиваться вдвое каждую неделю до достижения суммы в 1 миллиард рублей. С момента начисления суммы в 1 млрд увеличение размера неустойки будет приостановлено до истечения девятого месяца бездействия Google, после чего — в случае неисполнения решения суда — вновь продолжит начисляться прогрессивно, но уже без предела, — написал Даудов.

«Ахмат» набрал 31 очко и занимает восьмое место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.

Около спорта,Магомед Даудов,Рамзан Кадыров,Роскомнадзор,Google,
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