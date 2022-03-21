Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+14° в 
USD 104.68EUR 115.60
Войти в почту
1 час назад

FIDE дисквалифицировала российского гроссмейстера Карякина на шесть месяцев

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) дисквалифицировала российского гроссмейстера Сергея Карякина из-за публичных высказываний, сообщается на сайте федерации.

FIDE дисквалифицировала Карякина за поддержку спецоперации на Украине

«Сергей Карякин признан виновным в нарушении статьи 2.2.10 Кодекса этики ФИДЕ и подлежит всемирному запрету на шесть месяцев участвовать в качестве игрока в любых рейтинговых шахматных соревнованиях ФИДЕ, вступающему в силу с даты принятия этого решения, 21 марта 2022 года», - говорится в сообщении.

27 февраля Сергей Карякин публично поддержал российскую спецоперацию на Украине. На своей странице в твиттере гроссмейстер обратился к президенту РФ Владимиру Путину с выражением «полной поддержки в защите интересов России, нашего многонационального российского народа, устранении угроз и установлении мира».

Певцов пожалел Шварценеггера после его обращения к россиянам

Комиссия по этике ФИДЕ решила, что заявления Карякина наносят ущерб репутации как игры в шахматы, так и самой федерации. Также в ФИДЕ не исключили, что эти заявления нанесут ущерб репутации лично Сергея Карякина.

32-летний Сергей Карякин – обладатель Кубка мира ФИДЕ 2015 года, чемпион мира по быстрым шахматам 2012 года, чемпион мира по блицу 2016 года, двукратный победитель командного чемпионата мира в составе команды России (2013 и 2019).

Около спорта,Сергей Карякин,Владимир Путин,ФИДЕ,
20
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители