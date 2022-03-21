FIDE дисквалифицировала Карякина за поддержку спецоперации на Украине

«Сергей Карякин признан виновным в нарушении статьи 2.2.10 Кодекса этики ФИДЕ и подлежит всемирному запрету на шесть месяцев участвовать в качестве игрока в любых рейтинговых шахматных соревнованиях ФИДЕ, вступающему в силу с даты принятия этого решения, 21 марта 2022 года», - говорится в сообщении.

27 февраля Сергей Карякин публично поддержал российскую спецоперацию на Украине. На своей странице в твиттере гроссмейстер обратился к президенту РФ Владимиру Путину с выражением «полной поддержки в защите интересов России, нашего многонационального российского народа, устранении угроз и установлении мира».

Комиссия по этике ФИДЕ решила, что заявления Карякина наносят ущерб репутации как игры в шахматы, так и самой федерации. Также в ФИДЕ не исключили, что эти заявления нанесут ущерб репутации лично Сергея Карякина.