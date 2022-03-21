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48 минут назад

В Госдуме поддержали идею ввода потолка зарплат в РПЛ

Газета.RuГазета.Ruиещё 1

Депутат Госдумы Светлана Журова, комментируя предложение гендиректора «Уфы» Шамиля Газизова ввести потолок зарплат для молодых футболистов, которые выступают в Российской премьер-лиге, выразила мнение, что игроки не поддержат такую инициативу. Ее слова передает «РБ Спорт».

В Госдуме поддержали идею ввода потолка зарплат в РПЛ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если вы спросите у большинства людей в нашей стране, я думаю, что они посчитают инициативу Газизова здравой. Сами футболисты так не посчитают и закидают меня помидорами за мои слова. Скажут, что я залезла в их карман и считаю их деньги», — сказала Журова.

После 22 матчей турнирную таблицу РПЛ возглавляет «Зенит», в активе которого 48 очков. На втором месте располагается московское «Динамо», набравшее 43 балла. Тройку замыкает ЦСКА, которому удалось заработать 42 очка.

Ранее сообщалось, что «Спартак» обратился в Экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) с просьбой рассмотреть эпизод матча 22-го тура РПЛ с «Нижним Новгородом» (1:1), в котором защитник московского клуба Лукас Айртон получил травму.

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