В Госдуме поддержали идею ввода потолка зарплат в РПЛ

«Если вы спросите у большинства людей в нашей стране, я думаю, что они посчитают инициативу Газизова здравой. Сами футболисты так не посчитают и закидают меня помидорами за мои слова. Скажут, что я залезла в их карман и считаю их деньги», — сказала Журова.