В Госдуме поддержали идею ввода потолка зарплат в РПЛ

Депутат Госдумы Светлана Журова, комментируя предложение гендиректора «Уфы» Шамиля Газизова ввести потолок зарплат для молодых футболистов, которые выступают в Российской премьер-лиге, выразила мнение, что игроки не поддержат такую инициативу. Ее слова передает «РБ Спорт».
«Если вы спросите у большинства людей в нашей стране, я думаю, что они посчитают инициативу Газизова здравой. Сами футболисты так не посчитают и закидают меня помидорами за мои слова. Скажут, что я залезла в их карман и считаю их деньги», — сказала Журова.
После 22 матчей турнирную таблицу РПЛ возглавляет «Зенит», в активе которого 48 очков. На втором месте располагается московское «Динамо», набравшее 43 балла. Тройку замыкает ЦСКА, которому удалось заработать 42 очка.
Ранее сообщалось, что «Спартак» обратился в Экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) с просьбой рассмотреть эпизод матча 22-го тура РПЛ с «Нижним Новгородом» (1:1), в котором защитник московского клуба Лукас Айртон получил травму.