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58 минут назад

Бойцы UFC Масвидаль и Ковингтон устроили драку в ресторане

Lenta.ruLenta.ruиещё 3

Американские бойцы смешанного стиля (MMA) Хорхе Масвидаль и Колби Ковингтон устроили драку в одном из ресторанов Майами. Об этом сообщает Fansided.

Бойцы UFC Масвидаль и Ковингтон подрались в ресторане
Фото: ReutersReuters

Репортер Fox Sports 640 Энди Слэйтер первым сообщил о конфликте между Ковингтоном и Масвидалем, который перерос в драку в ресторане Papi Steak. По его словам, по данному адресу была вызвана полиция.

В сети кадров самой драки не появилось. Однако вскоре после новостей о столкновении 37-летний Масвидаль опубликовал ролик, где призывает Ковингтона продемонстрировать свое лицо.

5 марта американцы провели поединок в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Тогда Ковингтон праздновал победу единогласным решением судей. Масвидаль потерпел третье поражение подряд. До этого он дважды дрался с действующим чемпионом UFC в полусреднем весе Камару Усманом.

Масвидаль и Ковингтон в прошлом были друзьями. В 2011 году бойцы познакомились в зале American Top Team в 2011 году.

Около спорта,Колби Ковингтон,Хорхе Масвидаль,
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