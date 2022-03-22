19-летнюю теннисистку раскритиковали за рекламу Porsche

Британская теннисистка Эмма Радукану, которая выиграла Открытый чемпионат США (US Open), стала лицом автомобильной марки Porsche и подверглась критике в сети. Соответствующий материал и комментарии появились на Daily Mail.

Фото: Porsche Porsche

19-летняя спортсменка приняла участие в съемке рекламы немецкой компании. Знаменитость запечатлели белом топе, широких штанах красного цвета и светлых кедах на фоне машины Porsche 911.

«Стать амбассадором Porsche для меня очень ценно. Это один из брендов, который я обожала с ранних лет», — призналась девушка в промо-ролике.

Читателей издания разочаровало новое сотрудничество Радукану с именитым производителем. По мнению фанатов, теннисистка должна сосредоточиться на профессиональном спорте, а не участвовать в фотосессиях для различных брендов.

«Ей следовало бы доказывать свой талант в спорте», «Такое ощущение, что она оставила спорт ради денег», «Делает все, кроме выигрыша матчей», — высказались комментаторы.