Макгрегору грозит тюремное заключение

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор снова попал в хронику новостей. Вечером 22 марта его остановила полиция и арестовала за многочисленные нарушения правил дорожного движения. Об этом сообщило издание Irish Independent. Кроме того, полиция конфисковала Bentley Continental, чья стоимость составляет не менее $ 187 тыс.

Фото: ТАСС ТАСС

Официальное заявление пресс-секретаря дублинской полиции: «Вчера вечером, во вторник, 22 марта 2022 года, Гарда арестовала мужчину в возрасте 30 лет в связи с инцидентом, связанным с опасным вождением в районе Палмерстауна. Мужчина был доставлен в полицейский участок Лукан Гарда, где ему позже были предъявлены обвинения. Он был освобожден в ожидании явки в окружной суд Бланчардстауна позднее».

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Стоит отметить, что это не первый случай, когда Ноториус попадает в такую историю из-за своей дерзкой манеры вождения в Ирландии. В 2018 году он лишался прав и тогда ограничился штрафом в $ 440 за то, что ехал со скоростью 154 км/ч в зоне, где максимально допустимая скорость составляла 100 км/ч. На этот раз Конор может не ограничиться одним штрафом, который составит $ 5,5 тыс, а ещё и угодить в тюрьму на шесть месяцев. Есть вероятность, что его накажут обоими способами сразу. На этой неделе ирландской полиции было приказано вскрыть все записи с камер видеонаблюдения, данные мобильных телефонов и результаты судебно-медицинской экспертизы. Кроме того, будут вскрыты результаты экспертизы с дела о телесных повреждениях против Макгрегора, которое было закрыто из-за недостатка доказательств.

Не в пользу ирландца пойдёт тот факт, что на счету Макгрегора аж 18 случаев нарушений закона. Однако большинство из них связаны с нарушением ПДД. Но среди них есть подозрение в домогательстве. Именно из-за такого набора отягчающих обстоятельств есть вероятность оказаться за решёткой.

Однако отметим, что Конор отрицает свою вину. Но это вряд ли ему поможет, если он хочет избежать лишения свободы. Во время инцидента с избиением пожилого человека ирландцу помогло избежать тюремного заключения признание собственной вины. Содействие представителям правоохранительных органов в большинстве случаев идёт на пользу. Здесь именно такой случай. Будем наблюдать за происходящими событиями.