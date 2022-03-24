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28 минут назад

Джонсон высмеял идею России подать заявку на ЧЕ по футболу-2028

Вероника Полынина

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отреагировал на идею России подать заявку на чемпионат Европы по футболу-2028 предложением передать турнир Украине. Слова британского премьера приводит Guardian.

Джонсон высмеял идею России подать заявку на ЧЕ по футболу-2028
Фото: ReutersReuters

«Мысль о том, что в России прямо сейчас возникла идея проведения футбольного турнира или любого культурного мероприятия, выходит за рамки сатиры», — сказал Джонсон.

Глава британского правительства предложил провести Евро-2028 на Украине несмотря на то, что ранее совместную заявку на проведение турнира подали Великобритания и Ирландия.

«Я не могу поверить, что кто-то серьезно рассмотрит их предложение, и да, я думаю, что лучше всего было бы, если бы российские силы немедленно ушли из Украины и передали турнир ей», - добавил Джонсон.

Ранее член исполкома Российского футбольного союза Сергей Анохин сообщил, что организация подаст заявку на проведение в России финальной части чемпионата Европы 2028 года или 2032 года. УЕФА на своем сайте подтвердил получение заявления РФС о заинтересованности в проведении Евро. Газета The Telegraph сообщила, что УЕФА намерена провести срочное совещание, на котором будет рассматриваться вопрос о запрете участия России в отборе на проведение европейского первенства.

Около спорта,Сергей Анохин,Борис Джонсон,РФС,УЕФА,
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