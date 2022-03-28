СК требует ареста бойца ММА Новоселова за изнасилование

Следствие ходатайствует об аресте бойца смешанных единоборств Максима Новоселова, известного по прозвищу Безумный Макс, по делу об избиении и изнасиловании 18-летней девушки на северо-западе Москвы, ему предъявлено обвинение.

Фото: ТАСС ТАСС

"В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед Тушинским районным судом Москвы об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщила ТАСС представитель столичного Главного следственного управления СК Юлия Иванова.

По данным следствия, в ночь на 27 марта Новоселов в районе Митино избил 18-летнюю девушку, с которой познакомился днем ранее в баре, после чего изнасиловал ее. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 131 УК РФ ("Изнасилование") и ч. 1 ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера"). Прокуратура Москвы контролирует ход расследования.