Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
-2° в 
USD 95.66EUR 105.27
Войти в почту
41 минуту назад

Нападающему «Сельты» Санти Мине грозит тюремное заключение

Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Форвард «Сельты» Санти Мина может сесть в тюрьму на 8 лет, сообщил Sport.es.

Футболисту «Сельты» Санти Мине грозит тюремное заключение
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По информации источника, нападающего обвиняют в изнасиловании девушки. Известно, что происшествие произошло в 2017 году, девушка отказалась вступать в интимную связь с футболистом, но Мину это не остановило. После случившегося девушка испытывает психологические проблемы.

Суд будет проходить 28, 29 и 31 марта. Сторона обвинения просит восемь лет тюремного заключения. Помимо этого, ему просят назначить испытательный срок на 10 лет.

Санти Мине 26 лет, он защищает цвета «Сельты» с 2019 года. В текущем сезоне Ла Лиги нападающий сыграл в 28 матчах, он забил семь мячей и отдал три голевые передачи.

Около спорта,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители